Lucro líquido da Vale atinge R$3,187 bi no 2º tri A mineradora Vale, maior produtora global de minério de ferro, informou nesta quinta-feira lucro líquido de 3,187 bilhões de reais no segundo trimestre, um salto de 283 por cento na comparação com o mesmo período do ano anterior, quando o resultado foi afetado por surpreendentes perdas contábeis cambiais bilionárias.