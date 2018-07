Lucro recorrente do Bradesco sobe 1% no 3o tri, a R$2,9 bi

O segundo maior banco privado do país teve lucro recorrente de 2,893 bilhões de reais no terceiro trimestre, alta de cerca de 1 por cento sobre um ano antes e também contra abril a junho de 2012. O resultado veio em linha com a média das estimativas de analistas de ganho de 2,876 bilhões de reais nessa base, segundo pesquisa Reuters.

O lucro líquido contábil nos três meses até setembro totalizou 2,862 bilhões de reais, contra 2,815 bilhões de reais em igual etapa de 2011 e comparado a 2,833 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano.

A carteira de financiamentos terminou setembro em 371,674 bilhões de reais, crescimento de 11,8 por cento em 12 meses e de 1,8 por cento sobre junho.

A inadimplência para pagadores duvidosos --medida por operações com atraso acima de 90 dias-- ficou em 4,1 por cento no terceiro trimestre, piora em relação aos 3,8 por cento um ano antes, mas melhora de 0,1 ponto percentual na comparação com junho de 2012. O banco destacou a redução da inadimplência de grandes empresas nos últimos meses.

As provisões para maus pagadores foi de 3,303 bilhões de reais de julho a setembro, alta de 18,9 por cento contra o mesmo período de 2011. Em relação ao segundo trimestre deste ano, houve diminuição de 3,1 por cento nessa linha do demonstrativo de resultado.

As receitas com prestação de serviços ficaram em 4,438 bilhões de reais no trimestre encerrado em setembro, com variação positiva de 14,5 por cento ano a ano e de 3,7 por cento no trimestre.

O retorno anualizado sobre o patrimônio, importante indicador da rentabilidade de bancos, ficou em 19,9 por cento no terceiro trimestre --queda de 2,5 pontos percentuais sobre um ano antes e de 0,7 ponto contra o segundo trimestre.

O Bradesco, primeiro grande banco brasileiro listado em bolsa a reportar resultados do terceiro trimestre, tinha no fim de setembro ativos totais de 856,288 bilhões de reais, alta de 18,6 por cento em um ano.

(Por Cesar Bianconi e Guillhermo Parra-Bernal)