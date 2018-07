Lucro trimestral da IBM sobe; receita é atingida por dólar forte A gigante de informática IBM teve receita de 24,7 bilhões de dólares e lucro líquido de 3,9 bilhões de dólares no terceiro trimestre, com a demanda por seus serviços de software e forte controle de custos compensando o efeito do dólar mais forte em seus resultados.