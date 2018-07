Lucro trimestral da Toshiba cresce 178%

A Toshiba, principal fabricante de chips do Japão e a segunda maior produtora mundial de memórias NAND, teve um lucro operacional de 11,47 bilhões de ienes (147 milhões de dólares) no trimestre de abril a junho, após ter apurado 4,12 bilhões no mesmo período do ano passado, quando os resultados das empresas japonesas foram afetados por um terremoto seguido de tsunami.

Os resultados ficaram acima das previsões, que estimavam um lucro de 7,8 bilhões de ienes, segundo pesquisa da Thomson Reuters I/B/E/S.

(Por Mari Saito)