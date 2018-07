Lucro trimestral da Vale cai 25%, para R$7,89 bi

Segundo a mineradora, a principal causa da forte queda do lucro foi a valorização do dólar frente ao real.

"Como consequência da forte depreciação do real em relação ao dólar americano, a variação monetária e cambial líquida causou um impacto negativo em nosso lucro líquido de 4,071 bilhões de reais no 3T11, contra um efeito positivo de 848 milhões de reais no trimestre anterior", assinalou a Vale em seu balanço financeiro divulgado nesta quarta-feira.

Por outro lado, a mineradora apresentou geração de caixa recorde, bem como sua melhor receita operacional líquida da história.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), que mede a capacidade de gerar caixa, foi de 16,11 bilhões de reais no período, valor 1,2 por cento superior ao resultado do terceiro trimestre do ano passado.

Com aumento nas vendas de minério, a receita operacional líquida da Vale somou 28,6 bilhões de reais no terceiro trimestre e cresceu 8,5 por cento em comparação com igual período de 2011.

O lucro da companhia em dólares, de 4,94 bilhões, ficou abaixo das previsões de analistas de mercado. Pesquisa da Reuters junto a nove analistas havia indicado um lucro líquido de 6,49 bilhões de dólares.

(Reportagem de Sabrina Lorenzi)