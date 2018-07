Lucro trimestral do Wal-Mart cresce acima do esperado O Wal-Mart registrou um crescimento no lucro acima do esperado, ajudado por uma taxa tributária menor do que a antecipada, ao passo que uma elevação de 18 por cento nos dividendos e comentários de que os padrões de vendas nos EUA estavam se normalizando impulsionavam as ações da varejista.