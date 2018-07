Lufthansa assina acordo de US$1,25 bi com IBM para setor de TI A IBM fechou um contrato com a alemã Lufthansa no valor de 1 bilhão de euros (1,25 bilhão de dólares) por meio do qual a empresa norte-americana assumirá a divisão de serviços de infraestrutura de tecnologia da informação da companhia aérea e sua equipe.