Lugo diz que Lula aceita conversar sobre energia de Itaipu O presidente eleito do Paraguai, Fernando Lugo, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lhe confirmou na sexta-feira a disposição em prosseguir "o mais rápido possível" o diálogo sobre o tratado de Itaipu, cuja revisão é um dos objetivos do futuro governante. Em Lima, onde acompanha a cúpula Europa-América Latina, Lugo se reuniu com Lula pela primeira vez desde a eleição e disse que o brasileiro se prontificou a enviar um assessor para preparar um encontro formal. "O presidente Lula manifestou (intenção de) continuar com essas conversas", disse o paraguaio a jornalistas. O ex-bispo foi eleito presidente em 20 de abril com a promessa de renegociar o preço que o Paraguai cobra do Brasil por seu excedente na hidrelétrica binacional de Itaipu. Ele também pretende fazer o mesmo com relação a Yaciretá, projeto conjunto com a Argentina. Lugo, que toma posse em 15 de agosto, disse que "pode ser que em 16 de agosto se abra uma mesa de diálogo". A primeira tarefa, segundo ele, será realizar uma avaliação técnica, já que os dados do Brasil não batem com os do Paraguai. "Pelo menos está instalado o tema, que se possa conversar e buscar um consenso", disse Lugo, eleito por uma coalizão de centro-esquerda, cuja posse encerrará mais de 60 anos de poder do Partido Colorado. Os regimes militares do Brasil e do Paraguai se uniram há mais de 30 anos para a construção de Itaipu, uma das maiores hidrelétricas do mundo, que exigiu um investimento direto de 12,2 bilhões de dólares. O tratado estabelece que cada país é dono de metade da usina, construída sobre o rio Paraná, na fronteira, e que o excedente deve ser vendido ao vizinho. A exemplo do que já fez a Bolívia com o gás natural, Lugo diz que o valor da energia está defasado e precisa ser revisto. (Reportagem de Ricardo Serra)