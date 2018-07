Lugo vai propor a Lula seis eixos de renegociação de Itaipu Em visita ao Brasil, o presidente do Paraguai, Fernando Lugo, afirmou que vai apresentar ao colega brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quarta-feira, seis eixos de negociação do tratado da usina hidrelétrica binacional de Itaipu, operada pelos dois países. "Quem disse que não se pode mudar um tratado? Tudo pode mudar...se houver vontade de ambas as partes", afirmou Lugo a jornalistas depois de uma reunião com empresários brasileiros na Fiesp. "De concreto há a vontade do presidente Lula de abrir o diálogo conosco", acrescentou o presidente paraguaio sem detalhar quais são os seis eixos da negociação. Ex-bispo católico, Lugo tomou posse em abril deste ano tendo como plataforma a renegociação do tratado assinado em 1973, quando "nossos dois países eram governados por ditaduras". Perguntado se concorda com a avaliação de alguns paraguaios, que consideraram um insulto oferta brasileira de manter o tratado como está e abrir linhas de empréstimo para o Paraguai modernizar seus sistema de transmissão, Lugo desconversou. "Estamos abertos a começar um diálogo fraco e sincero com o Brasil...Não diria que isso foi um insulto...(mas) Paraguai e Brasil vão começar um novo tipo de relacionamento", disse Lugo. (Reportagem de Mauricio Savarese)