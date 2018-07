Luis Fabiano tem carro apreendido em São Paulo

Segundo a polícia, o veículo Audi RS 5 trafegava pela Rua Nicolas Bôer, esquina com o Viaduto Julio de Mesquita Neto, sem a placa dianteira e com a placa traseira fora do padrão. Ao abordar Luis Fabiano, a polícia conferiu a documentação do veículo, que registrava cerca de R$ 10 mil em multas.

A CNH do jogador, de acordo com informações da Polícia Militar, possui 37 pontos e com portaria de suspensão. Luis Fabiano foi liberado, mas seu carro foi apreendido e encaminhado ao pátio da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). (Gheisa Lessa)