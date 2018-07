Luis Fernando Verissimo é internado em Porto Alegre O escritor Luis Fernando Verissimo, de 76 anos, está internado em estado grave no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, desde a tarde dessa quarta-feira (21). "Ele está sedado e dependente de aparelhos", afirma o laudo, divulgado nesta quinta-feira, assinado pelo médico Eubrando de Oliveira. Veríssimo permanece no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da unidade sem previsão de alta. O próximo boletim médico do escritor será divulgado às 17h desta quinta-feira.O hospital não divulgou as causas da internação.