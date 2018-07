Luis Fernando Verissimo está internado em Porto Alegre O escritor Luis Fernando Verissimo voltou a ser internado no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Ele deu entrada na instituição, na madrugada de sábado (9), com dores no peito. De acordo com boletim médico divulgado nesta segunda-feira pelo hospital, Verissimo apresentou boa resposta ao tratamento e o quadro inicial já foi controlado. Ele recebeu alta do Centro de Terapia Intensiva (CTI) e se encontra agora internado no quarto.