Luiz Felipe foi e gostou

Internacional Shopping Guarulhos e contou como foi sua aventura no brinquedo Venturer:

"Tem um lugar com uma cadeira que balança e é muito legal. Meu pai ficou com medo, mas eu fiquei sério. E a Nicole,

minha prima de 9 anos, sabe, ela achou engraçado".

Rod. Presidente Dutra, km 230, Itapegica/Guarulhos, 2414-5000. Brinquedo Venturer (as cadeiras se movimentam reproduzindo as sensações do filme que está sendo exibido), R$ 5,80, por três minutos.