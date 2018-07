Luiz Gonzaga brilha em pesquisas na Wikipedia em 2012

Os números são do Wikitrend, um sistema criado pelo engenheiro eletrônico sueco Johan Gunnersson, que mede o número de buscas feitas pelos usuários da Wikipédia em diferentes línguas. Suas medições contêm dados diários, semanais, mensais e anuais.

A explicação para "Luiz Gonzaga" ser a segunda expressão mais procurada na Wikipédia em português se deve ao centenário do nascimento do rei do baião, comemorado em 2012.

A lista em português traz outras surpresas, como a grande procura pela palavra "voleibol", em 7.º lugar - à frente da palavra "futebol". O Corinthians, por sua vez, aparece bem posicionado, na 11.ª colocação em português, enquanto o São Paulo Futebol Clube ficou 12 posições atrás. O Palmeiras está em 56.°.

Os jogadores mais procurados, em português, são Neymar, o argentino Lionel Messi (aparece em quase todos os idiomas) e o português Cristiano Ronaldo. Sócrates, que disputou as Copas de 1982 e 1986 e morreu este ano, também está na lista.

No último mês, a Wikipédia viu um crescimento, na sua versão em língua portuguesa, de palavras como "Papai Noel", "Oscar Niemeyer" e "Calendário Maia" . Na liderança, "Contos de Grimm". Já nesta semana, "Roberto Carlos", o cantor que teve um especial exibido na noite de Natal na Rede Globo, viu seu nome disparar. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.