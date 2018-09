Luiz Henrique pede ajuda a Lula por conta das chuvas Subiu para 14 o número de mortos por soterramento em razão das fortes chuvas em Santa Catarina. Foram sete vítimas fatais em Blumenau, três em Jaraguá do Sul e outros quatro óbitos em Brusque, Garuva, Gaspar e Pomerode. Hoje, o governador Luiz Henrique da Silveira (PMDB) conversou por telefone com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para reforçar o pedido de auxílio à região de Blumenau, principalmente com helicópteros nas áreas isoladas da cidade. Ao presidente, o governador disse que o maior problema na região é a chuva constante. Segundo a Defesa Civil do Estado, os temporais que caíram desde sexta-feira à noite deixaram 7.556 desalojados - os que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares - e desabrigados - pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos. Mais de 1,5 milhão de pessoas foram afetadas. Três municípios - Rio dos Cedros, Pomerode e Benedito Novo - precisaram ser isolados.