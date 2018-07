Luiz Henrique relatará MP do Código Florestal em comissão mista O senador Luiz Henrique da Silveira (PMDB-SC) será o relator da medida provisória que faz alterações no Código Florestal na comissão mista do Congresso Nacional, responsável por analisar a matéria antes de ela começar a tramitar nas duas Casas do Congresso, informou a assessoria do parlamentar na terça-feira.