Luiz Melodia canta e pede ajuda para viciados em crack Nos shows da Virada Cultural no Palco Julio Prestes, no centro da capital paulista, artistas se manifestaram sobre o problema das drogas. Depois de Nasi, do Ira!, pedir para o governo não tratar os viciados em crack como "se fossem lixo", Luiz Melodia mencionou o tema durante seu show. "Vamos olhar por esse pessoal que está nessa dependência dessa droga filha da p... Qualquer ajuda é importante." E então, dedicou a eles a música ''Magrelinha'' com um trecho do hino nacional no fim. O palco Júlio Prestes fica ao lado da Cracolândia.