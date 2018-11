Luiz Sérgio vai para Relações Institucionais, confirma Berzoini

Se o nome for confirmado, Sérgio substituirá o médico Alexandre Padilha, que foi confirmado no Ministério da Saúde no governo Dilma.

A pasta é responsável pela interlocução ente governo e Congresso.

Luiz Sérgio foi reeleito neste ano para um quarto como deputado. É presidente do PT-RJ e foi líder da bancada na Câmara. Aos 52 anos, foi prefeito de Angra dos Reis (RJ) e presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos Reis em 1987.

(Reportagem de Leonardo Goy)