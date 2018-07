Luiza Wolf Guilherme Conte MÚSICA Douglas Vieira EXPOSIÇÕES CLÁSSICA Na última semana, a cidade foi invadida por muitos monstros, a maioria deles com um comportamento peculiar: atacam teatros e deixam pessoas com os rostos desfigurados, ora atônitos ora ensandecidos. A maior parte deles veio da Mostra Sesc de Artes, que ainda será responsável por alguns derradeiros ataques neste fim de semana, com os gigantes Peter Brötzman (pág. 78) e Wadada Leo Smith (pág. 68), além de jovens ameaças ao vilão tédio, caso de Dengue Fever (pág. 68) - sim, nossos monstros são todos do bem. E, quando a trama está chegando ao fim, é hora do ataque surpresa, uma criatura que vem sozinha, sem precisar da Mostra Sesc, e invade uma área nobre da cidade: o palco do Auditório Ibirapuera, onde o baixista Ron Carter (foto, pág. 77), gênio e lenda viva do jazz, que integrou o clássico Miles Davis Quintet, faz um show grátis. Seja uma vítima.