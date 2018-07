Luizianne ainda pode ganhar no 1o turno em Fortaleza--Vox Populi FORTALEZA (Reuters)- Pesquisa do Vox Populi/TV Jangadeiro divulgada na noite desta sexta-feira, confirmou liderança da prefeita de Fortaleza e candidata à reeleição, Luizianne Lins(PT), que oscilou de 47 por cento para 48 por cento. O candidato Moroni Torgan (DEM), que na pesquisa anterior tinha 22 por cento, passou para 24 por cento, dentro da margem de erro de 2,5 pontos percentuais. Já Patrícia Saboya (PDT) permaneceu com os mesmo 14 por cento da pesquisa anterior. A pesquisa aponta que Luizianne continua com chances de vencer no primeiro turno, já que tem um total de intenções de voto superior à soma de todos os adversários (42 por cento). Os eleitores indecisos somam 7 por cento e os votos brancos e nulos, 3 por cento. Na simulação de segundo turno, Luizianne continua sendo a preferida dos eleitores. Se a disputa fosse com Moroni Torgan, a petista venceria por 55 a 37 por cento. Contra Patrícia, Luizianne ganharia por 55 a 34 por cento. Se Patrícia fosse para o segundo turno com Moroni, teria 45 por cento contra 37 por cento do democrata. A sétima e última pesquisa do primeiro turno do Vox Populi foi realizada nos dias 29 de setembro e 1 de outubro e ouviu 1500 eleitores. (Reportagem de Clara Guimarães)