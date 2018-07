Luizianne ganha no 1o turno em Fortaleza, indica Ibope FORTALEZA (Reuters)- As eleições em Fortaleza podem se definir já no primeiro turno. É o que indicam os números da quarta pesquisa do Ibope/TV Verdes Mares, divulgados nesta quinta-feira, em que a prefeita e candidata à reeleição, Luizianne Lins (PT), aparece com 50 por cento das intenções de voto. Em segundo lugar, está Moroni Torgan (DEM), com 20 por cento e, em terceiro, Patrícia Saboya (PDT), com 16 por cento. A soma dos votos de todos os candidatos totaliza 41 por cento. Na sondagem sobre expectativa de vitória a petista sai com 75 por cento de chance de ser eleita, contra oito por cento de Moroni e seis por cento de Patrícia. Apesar das intensas críticas de que vem sendo alvo nas duas últimas semanas por parte de seus adversários, Luizianne Lins é a única candidata que tem mantido um crescimento constante nas últimas pesquisas de opinião. Na segunda sondagem do Ibope divulgada em agosto, ela estava com 28 por cento; no princípio de setembro, apareceu com 46 por cento, e agora subiu mais quatro pontos. Patrícia e Moroni, ao contrário, têm registrado quedas nos números. Na segunda pesquisa do Ibope, Moroni aparecia com 33 por cento, caindo para 22 por cento e agora oscilou mais dois pontos para baixo, dentro da margem de erro que é de 3 pontos. A pedetista tinha 19 por cento em agosto, passou para 17 por cento e nesta quarta pesquisa oscilou mais um ponto para baixo. Na simulação de segundo turno, Luizianne ganharia de Moroni por 60 a 36 por cento, e de Patrícia Saboya, por 58 a 34 por cento. Já numa eventual disputa entre Patrícia e Moroni, a candidata do PDT sairia na frente com 46 a 37 por cento. A pesquisa do Ibope foi realizada dos dias 21 a 23 de setembro e ouviu 805 eleitores (Reportagem de Clara Guimarães)