Lula acha bom expansão de 5% a 6% mas quer evitar efeito sanfona

"É gostoso crescer a 4, 5, 6 por cento, mas também não queremos crescer demais porque não queremos ficar como uma sanfona, que vai a 10, volta a 2 (por cento). Queremos um crescimento sustentável que possa durar 10 anos, 15 anos", disse Lula em discurso na abertura de um evento sobre mobilidade rodoviária sustentável no Rio de Janeiro.

As declarações foram feitas após o presidente criticar economistas que apostavam que o PIB potencial do Brasil era de 3 por cento.

"Esse país aprendeu a tomar conta do seu nariz, a gostar de si próprio, aprendeu a gostar de estabilidade econômica, do controle da inflação, da distribuição de renda e de acabar com o PIB potencial que era uma imbecilidade de alguns economistas que achavam que a economia brasileira não poderia crescer acima de 3 por cento que a casa caía."

Pesquisa semanal do Banco Central junto ao mercado projeta crescimento de quase 6,5 por cento da economia brasileira neste ano, mas já há bancos vendo expansão superior a 7 por cento.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)