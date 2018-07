Lula adia envio de consolidação de leis sociais por eleições

"Eu não mandei exatamente por conta do processo eleitoral. Essa é uma época que a gente manda para o Congresso um pônei bonitinho, daqueles pequenininhos de circo, e bicho volta um camelo", ironizou o presidente em discurso durante a convocação para a 2a Conferência Nacional da Juventude no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).

A consolidação das leis sociais institucionalizaria programas e políticas nessas áreas, a exemplo da Consolidação das Leis Trabalhistas. Lula havia anunciado diversas vezes a intenção de enviá-la ao Congresso.

Dirigindo-se ao ministro da Secretaria Geral da Presidência, Luiz Dulci, Lula disse que seria melhor esperar as eleições de outubro e os novos deputados e senadores tomarem posse.

"Para não destruir e não deformar, eu falei para o Dulci, vamos ter paciência, vamos esperar o Congresso eleger os novos deputados os novos senadores. E aí você dá entrada com o Congresso... Deixar para mandar isso quando tiver todo mundo de posse, de terno novo", completou.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)