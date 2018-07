Lula 'afaga' militares com investimentos, diz jornal espanhol

A criação do Sistema Nacional de Mobilização (Sinamob), anunciada pelo governo brasileiro no fim do mês passado, é o cumprimento de promessas eleitorais de Lula, afirma uma reportagem publicada nesta terça-feira na edição online do jornal espanhol El País. A ambiciosa estrutura, capaz de atuar em uma eventual invasão estrangeira, será um "afago" para os militares e um "paliativo" para diminuir a "sensação de abandono" expressa por eles, segundo o jornal. "Por que o Brasil, que não sofreu ataques em seu território desde a Guerra do Paraguai, no século 19, agora está preocupado em criar um mecanismo de defesa dessa natureza?", pergunta o El País. Para o jornal espanhol, uma das respostas está na campanha eleitoral de 2002. "Quando Lula se candidatou, em 2002, os militares se queixavam da escassez do orçamento e de certo abandono", afirma a reportagem. "Lula sabia que precisava do apoio deles para ser eleito." "Assim, prometeu impulsionar a defesa nacional e, inclusive, chegou a elogiar publicamente a política econômica implementada pelos militares durante a ditadura que, segundo ele, tiveram visão de futuro", acrescenta. Exemplo da Venezuela Outra explicação, segundo o El País, é que depois da "traumática ditadura militar" e uma vez alcançada a democracia, os sucessivos governos foram debilitando pouco a pouco os aparatos militares até deixar o comando do Exército nas mãos de civis. Além disso, os militares brasileiros, "que vêem como a Venezuela de Hugo Chávez investe na modernização do Exército", já expuseram mais de uma vez a precariedade das Forças Armadas do país. "Estima-se, por exemplo, que dos 719 aviões da Força Aérea Brasileira (FAB), apenas 217 estejam em condições de voar", diz o El País. "Outros 220 estão em manutenção e os demais, 282, não podem decolar por falta de peças de reposição", acrescenta reportagem. "O Exército ainda critica a utilização de carros com mais de 30 anos de serviço, entre eles os de combate e de artilharia antiaérea." Na avaliação do jornal, Lula quer "pôr um fim a tudo isso", dotando as Forças Armadas brasileiras de novas regras e meios de serem dignas de representar o país que alguns qualificam de "coração da América Latina". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.