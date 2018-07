Lula afirma que crise é maior que a de 1929 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira que a atual crise financeira internacional é maior que a grande depressão de 1929. No início da crise, em outubro, o presidente disse que a turbulência não passava de uma " marolinha". "Temos que reconhecer que a situação é delicada, que essa crise é possivelmente maior que a crise de 29 e temos que reconhecer que (o presidente dos EUA) Roosevelt só conseguiu resolver a crise de 29 por causa da Segunda Guerra Mundial", disse Lula em discurso durante solenidade de posse da diretoria do Sebrae. "Como não queremos guerra, queremos paz, nós vamos ter que ter mais ousadia, mais sinceridade, mais inteligência porque eu não admito que uma guerra para resolver um problema econômico tenha 6 milhões de mortos", completou. Ele reiterou que vai à reunião do G20 em Londres para levar a proposta de ampliar a regulamentação do sistema financeiro.