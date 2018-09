Lula afirma que eleição não pesa em decisão sobre aposentados

Lula tem até esta terça-feira para decidir se veta o aumento de 7,7 por cento aos aposentados que recebem mais de um salário mínimo. O índice aprovado pelo Congresso Nacional ficou acima dos 6,14 por cento inicialmente concedidos pelo governo.

"Não pensem que eu me deixarei seduzir por qualquer extravagância que alguém queira fazer por conta do processo eleitoral. Minha cabeça não funciona assim", disse Lula em entrevista na cidade mineira de Queluzito, onde inaugurou um gasoduto.

"A eleição é uma coisa passageira e o Brasil não jogará fora no século 21 as oportunidades que perdeu no século 20", completou, alertando que não pretende "estragar" sua relação com aposentados e trabalhadores.