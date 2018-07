Lula, agora, diz apoiar projeto de proibição ao fumo O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que em setembro passado defendeu "o uso do fumo em qualquer lugar", declarou hoje que é favorável ao projeto do ministro da Saúde, José Gomes Temporão, que impede as pessoas de fumar em ambientes coletivos fechados, inclusive naqueles onde existam os chamados "fumódromos". "Eu sou favorável ao projeto", declarou o presidente ao sair do Encontro Nacional de Comunicadores, em um hotel de Brasília, respondendo a uma pergunta sobre a lei aprovada em São Paulo, de conteúdo semelhante ao do projeto de Temporão.