Lula ajuda Morales no combate ao tráfico de armas na fronteira O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Brasil fortalecerá a vigilância na fronteira do Acre com a Bolívia para evitar tráfico de armas para o departamento de Pando, que está sob Estado de Sítio. O governo boliviano que evitar que suspeitos de envolvimento nas mortes ocorridas na região fujam do país, mas Lula não abordou esse aspecto diretamente. "Vamos trabalhar junto com a Bolívia para que a gente possa na nossa fronteira, sobretudo ali em Brasiléia (divisa com Cobija), tentar evitar que gente armada atravesse os dois países e que tenha tráfico de drogas", disse Lula a jornalistas após sancionar lei do turismo, no Palácio do Planalto. O presidente brasileiro disse que o Brasil está sendo solidário ao fortalecimento da democracia na Bolívia e descartou qualquer ingerência nas questões do país vizinho. "O Brasil não se mete na política interna de cada país. O Brasil tem respeito pela soberania dos povos", enfatizou. A pedido do presidente Evo Morales, o Brasil também deve vender ao vizinho frotas de caminhões e ônibus para o exército daquele país. "O Evo pediu para a gente ver se pode vender caminhões para as tropas dele. Nós vamos ver se a indústria automobilística brasileira pode produzir, e com certa rapidez, alguns caminhões para a Bolívia", disse Lula mais cedo, em entrevista exclusiva à TV Brasil. Os trechos da entrevista sobre a situação na Bolívia foram divulgados pela Agência Brasil. Aos jornalistas no Planalto, Lula afirmou que o reforço da Polícia Federal na fronteira e a venda dos caminhões está sendo tratada pelos ministros da Justiça, Tarso Genro, e da Defesa, Nelson Jobim. Na entrevista à TV Brasil, Lula também comentou a suposta interferência dos Estados Unidos na crise boliviana. "Se for verdade que o embaixador dos Estados Unidos fazia reunião com a oposição do Evo Morales, o Evo está correto de mandá-lo embora", disse. "O papel de embaixador não é fazer política dentro do país, não", completou. os protestos na Bolívia deixaram pelo menos 15 mortos e grandes prejuízos econômicos. Morales acusou representantes da Casa Branca de tramarem contra seu governo e expulsou de La Paz o embaixador norte-americano. O governo Morales afirmou que já retomou o controle completo de gasodutos, depois de seis dias de ocupação por manifestantes oposicionistas. O fornecimento para o Brasil pode crescer ligeiramente quando for concluído o conserto de um duto danificado. (Reportagem de Natuza Nery)