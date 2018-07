Lula ameaça cancelar medidas do BC se bancos não emprestarem O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ameaçou nesta quarta-feira cancelar as medidas do Banco Central de redução do compulsório se os bancos não elevarem seus níveis de empréstimos. "O Banco Central vai ter que tomar tudo. Toma o dinheiro de volta. Pega o compulsório outra vez, até porque o Banco Central só vai liberar o dinheiro na medida em que houver a concessão do empréstimo. É para isso que nós estamos liberando", afirmou o presidente durante entrevista a jornalistas em Nova Delhi, reproduzida pela assessoria de imprensa do Planalto. As reduções dos recolhimentos compulsórios de depósitos bancários promovidas pelo BC nas últimas semanas têm objetivo de aumentar a liquidez da economia, impactada pela crise financeira global. A medida beneficia principalmente instituições financeiras de pequeno e médio portes. A liberação pode, potencialmente, injetar cerca de 160 bilhões de reais na economia. PADRÃO FALIDO Lula aproveitou o encontro com Índia e África do Sul para sugerir um padrão de comércio entre nações emergentes que não seja subordinado ao dólar. "O que não dá é para ficar subordinado ao padrão de gente que está falindo, é preciso mudar", disse Lula. "É preciso começar a fazer essa discussão para saber em quantos países a gente pode fazer isso, quais são os outros mecanismos que nós poderíamos fazer para mudar um pouco a lógica comercial do mundo", acrescentou. Brasil e Argentina iniciaram neste mês rodas de comércio bilateral sem o uso de dólares. As trocas são feitas pelo Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML). Ao lado do primeiro-ministro da Índia, Manmohan Sing, o presidente conclamou autoridades da área econômica dos dois países e da África do Sul para analisar a proposta. "Nós temos que começar a reunir urgentemente os ministros da Fazenda dos três países, mais os presidentes do Banco Central, mais os ministros da Indústria e Comércio para que a gente possa discutir, inclusive, novas formas de negociação, novas formas de comércio." Lula voltou a criticar o sistema financeiro e defendeu que ele passe a se basear na economia real. "O que não dá é para ficar na especulação de papéis. Papel passa em 80 mãos, não produz sequer um botão e vai enriquecendo as pessoas no meio. Um dia isso quebra", afirmou. O presidente conclamou uma mudança nas instituições multilaterais e cobrou ação para a mudança das regras que regem o sistema financeiro. "Os Bancos Centrais, reunidos em Basiléia, vão ter que tomar decisões e todos terão que cumprir. Acho que o FMI tem que mudar de comportamento. Aquilo que ele se prestou a fazer na década de 90, agora percebe-se que não vale muita coisa", disse Lula, pregando uma revisão dos modelos fracassados e um debate sobre o que será feito para substituí-los. (Texto de Natuza Nery)