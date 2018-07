Lula anuncia retomada da vida política após 'vencer o câncer'

Lula, de 66 anos, fez a declaração em uma mensagem de vídeo gravada na sede Instituto Lula, em São Paulo. O ex-presidente teve um câncer diagnosticado em outubro do ano passado, mas mesmo durante o tratamento não abandonou seu papel de importante articulador político.

Segundo Lula, a volta à militância ocorre após ter conseguido "vencer o câncer", mas ressaltou que agora terá muito mais cuidado com a saúde.

"Eu agora volta à minha militância política com muito mais cuidado, muito mais maduro, muito mais calejado, pensando em primeiro lugar em cuidar da saúde, mas sobretudo continuar lutando para ver se a gente consegue melhorar a vida do povo brasileiro um pouco mais", disse Lula. A mensagem foi divulgada horas depois de o hospital ter informado o resultado dos exames, descartando a presença do tumor na laringe.

"Vou voltar à vida política porque o Brasil precisa continuar crescendo, precisa continuar se desenvolvendo, precisa continuar gerando emprego, gerando distribuição de renda, e melhorando o nível de vida dos milhões e milhões de brasileiros que conseguiram chegar à classe média e não querem voltar atrás, e aqueles que sonham chegar à classe média", disse.

Lula agradeceu o apoio recebido de diversas lideranças políticas, da família e do povo durante o tratamento, e ressaltou a confiança que sempre recebeu nas conversas com a presidente Dilma Rousseff, que também realizou tratamento contra um câncer em 2009.

(Texto de Pedro Fonseca no Rio de Janeiro)