Lula assina MP que agiliza liberação de verba a AL e PE O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou o encontro de ministros, pela manhã, no Palácio da Alvorada, para assistir ao último jogo do Brasil na Copa do Mundo da África do Sul, e assinou uma medida provisória que pretende simplificar a burocracia para a liberação de recursos às vítimas das enchentes em Alagoas e Pernambuco. A MP, segundo o chefe de Gabinete do presidente, Gilberto Carvalho, vai atuar em três frentes: na compra de barracas e colchões para permitir a individualidade das famílias, a imediata construção das casas e o financiamento ao comércio, que foi completamente destruído nessas cidades, provocando o desemprego e a dificuldade de acesso aos alimentos.