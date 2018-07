Lula 'aumenta temperatura' na briga por 2016, diz jornal

Uma reportagem publicada neste sábado pelo jornal americano Chicago Tribune afirma que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva "aumentou a temperatura" na disputa para sediar a Olimpíada de 2016. O jornal é baseado em Chicago, que disputa com Rio de Janeiro, Madri e Tóquio pelos Jogos de 2016. "Sentado na modesta biblioteca dentro das paredes amarelo cor-do-sol da embaixada da sua nação, Lula aumentou a temperatura na sexta-feira na corrida com Chicago e outras duas cidades para sediar as Olimpíadas de 2016." O jornal afirma que Lula se tornou o primeiro chefe de Estado a fazer campanha aberta pela sua cidade para sediar Jogos de 2016. A reportagem destacou que no passado a estratégia deu resultado no caso do britânico Tony Blair - na vitória de Londres como sede dos Jogos de 2012 - e do russo Vladimir Putin - a cidade russa de Sochi sediará os Jogos de Inverno de 2014. O Chicago Tribune, junto com a BBC, foi um dos cinco órgãos estrangeiros de imprensa que entrevistou Lula na sexta-feira. Bush e Chicago 2016 A reportagem também cita uma entrevista com o diretor do Comitê Olímpico Americano, na qual ele elogia Lula e a campanha brasileira. Segundo Peter Ueberroth, Lula é "um líder dinâmico e popular" e a campanha do presidente brasileiro é "uma novidade, mas adequada". O jornal também destaca a presença em Pequim do presidente americano, George W. Bush, e do prefeito de Chicago, Richard Daley. "Bush veio à Pequim para a cerimônia de abertura, e a equipe de Chicago 2016 tem esperança que ele vai expressar seu apoio pela campanha na medida em que ele se encontra com pessoas aqui", afirma a reportagem. "Mas a abordagem deve ser casual, segundo Patrick Sandusky, porta-voz da campanha de Chicago." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.