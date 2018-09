Lula autoriza antecipação de benefício a vítima da chuva

Segundo o ministro, todas as pessoas que recebem pensão, aposentadoria e outros benefícios continuados, como pagamentos para idosos e deficientes, podem pedir não só a antecipação do pagamento, que será feito até dia 5 de julho, como também a antecipação do valor referente a um outro mês. Esse valor do mês extra vai ser descontado em 24 parcelas. Sendo assim, no dia 5 de agosto, terá início o desconto de 1,24 avos desse benefício a mais. O valor dessa antecipação custará ao governo R$ 50 milhões, segundo o ministro.

Gabas explicou ainda que, embora a liberação já tenha sido feita, não adianta as pessoas irem às agências do INSS amanhã, até porque muitas foram destruídas. "A convocação dos trabalhadores será feita, no mais curto prazo possível, pelas emissoras de rádio e pelos bancos".

Para ter a liberação desse pagamento antecipado, o trabalhador deverá assinar um termo de adesão, a ser apresentado na hora do atendimento pela agência do INSS ou pelo o banco onde recebe o benefício.