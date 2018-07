Lula autoriza início da produção de blindados Depois do anúncio da compra de caças para a Aeronáutica e de submarinos para a Marinha, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, anunciou ontem que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu sinal verde para fabricação de 3 mil veículos blindados de transporte para o Exército. "O presidente autorizou o início do projeto chamado Urutu III, agora rebatizado Guarani, que vai substituir todo o sistema de mobilidade do Exército", disse Jobim, após participar no Rio da troca do Comando de Operações Navais no Porta Aviões São Paulo.