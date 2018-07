Lula: Brasil acha petróleo a 6.000 m, pode encontrar caixa-preta O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comparou nesta terça-feira a tecnologia brasileira de prospecção de petróleo em alto mar com as buscas à caixa-preta do avião da Air France que caiu no oceano Atlântico depois de decolar na noite de domingo no Rio de Janeiro com 228 pessoas a bordo.