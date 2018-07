Lula: caminho a ser percorrido no ensino 'ainda é longo' O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em seu programa semanal de rádio, Café com o Presidente, comentou o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), divulgado na última semana, e afirmou que, apesar de terem sido ultrapassadas as metas estabelecidas pelo Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) para este ano, "o caminho que devemos percorrer (na educação), para chegar ao patamar dos países desenvolvidos, ainda é muito longo". "Nós podemos até estar felizes porque melhorou um pouco. Mas temos que trabalhar muito, mas muito mesmo, para que a gente possa melhorar a educação básica no nosso País". Lula salientou que o Ideb cresceu em todas as etapas do ensino entre 2005 e 2007. O presidente citou como exemplo que, "na quarta série do ensino fundamental, a meta era 3,9 e nós chegamos ao índice de 4,2. Na oitava série, a meta era 3,5 e nós chegamos a 3,8. No ensino médio, a meta era 3,4 e nós chegamos a 3,5". "O que nós podemos dizer sobre isso, analisando os números? Que o resultado superou as nossas metas. Podemos dizer ainda que está melhorando a qualidade do ensino, principalmente o fundamental, oferecido pela rede pública", afirmou o presidente. O presidente Lula disse ainda que, após o índice geral, virá o indicador por escola. "Aí nós vamos precisar de prefeitos, governadores, presidente da República, pais de alunos, alunos e cada escola sabendo como é que está a sua média. Todos têm de se unir para que a gente possa melhorar definitivamente a educação desse País, detectando quais são os problemas que há nas escolas de menor índice e, ao mesmo tempo, tomando decisões para que possamos melhorar definitivamente a educação básica no nosso País, o que é um sonho, eu acredito, meu. É um sonho de cada governador, de cada prefeito e, sobretudo, um sonho de todos os pais que têm alunos nas escolas públicas brasileiras", finalizou.