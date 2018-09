Lula cancela viagem ao Canadá para monitorar ajuda ao Nordeste

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou a viagem que faria hoje à tarde para Toronto, no Canadá, onde participaria da reunião do G-20 (grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo). A informação foi dada pelo ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, que despachou nesta manhã com o presidente, no Palácio da Alvorada.

De acordo com o ministro, Lula ficou impressionado com as imagens que viu, ontem, no Nordeste, ao visitar algumas cidades atingidas pelas chuvas. Por isso, ele decidiu monitorar de perto o auxílio às vítimas.

Nesta quinta-feira, 25, o presidente visitou as áreas afetadas pelas chuvas afirmou aos governadores de Alagoas, Eduardo Campos (PSB), e de Pernambuco, Teotônio Vilela Filho (PSDB), que haverá liberação imediata de R$ 500 milhões, sendo R$ 250 milhões para cada um dos dois Estados, para utilização em ações imediatas em prol da população atingida.

Texto atualizado às 11h53.

(Com informações da Agência Estado)