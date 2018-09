Lula censura ataque de Israel e defende diálogo O presidente Luiz Inácio Lula da Silva censurou nesta terça-feira o ataque de soldados israelenses a um comboio de navios que levava ajuda humanitária à Faixa de Gaza. Para Lula, não é com ataques desta natureza que se alcança a paz no Oriente Médio e sim com o diálogo.