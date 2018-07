Lula chega para inaugurar prédio de universidade em SP O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou na tarde de hoje ao campus de Santo André da Universidade Federal do ABC (UFABC), onde vai participar da cerimônia de inauguração do primeiro prédio da Universidade na cidade. De acordo com informações divulgadas pela assessoria da Presidência, o investimento total será de R$ 220 milhões - a previsão é de que as obras terminem no final de 2009. Segundo o Ministério da Educação, até 2010 o campus terá capacidade para atender 10 mil alunos. Lula inaugura hoje um dos seis blocos do campus, o Bloco B. O edifício já começou a ser utilizado pelos alunos, que estudam em instalações adaptadas desde o início do funcionamento do campus. A Presidência informou, por meio de nota, que atualmente, o campus de Santo André atende 2 mil alunos, distribuídos em 18 cursos, mas que até 2009 serão entregues outras obras, tais como restaurante, anfiteatro, biblioteca, centro esportivo e laboratórios de pesquisa e informática.