Lula coloca maior parte da agenda a serviço da campanha da ministra

Na reta final antes da despedida da ministra Dilma Rousseff, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva dedica boa parte do seu tempo a ajudar na campanha da sua candidata à sucessão no Planalto. Dos cinco dias úteis desta semana, Lula estará três deles com Dilma a tiracolo pelo País e nos outros dois dias se dedicará às discussões do PAC 2. Lula quer lançar a segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento no dia 29, cinco dias antes da data-limite para a saída de Dilma do cargo.

Na tarde de ontem, houve mais uma rodada de reuniões do PAC. Mas o governo evita detalhar os projetos que quer deixar assegurados no Orçamento da União do ano que vem porque quer lançá-lo com uma grande festa, para inflar a candidatura de Dilma. Originalmente, a reunião de ontem seria para tratar de energia, transportes e portos. Mas a agenda de energia foi transferida para amanhã, quando Lula dedicará todo o seu dia a nova reunião de avaliação do programa.

EXPOSIÇÃO

A ideia do presidente e assessores é que Dilma deve aproveitar ? com as viagens e decisões em relação ao PAC ? o espaço no noticiário que a oposição, sem candidato formal, não consegue preencher. O Planalto está convencido de que Dilma deve exibir ao máximo o rosto de candidata e não esperar pelo anúncio oficial da candidatura do governador paulista, o tucano José Serra. Lula orientou a ministra a aumentar, neste mês, a exposição pública em eventos.

Hoje, Dilma estará com Lula em São Paulo, principal reduto tucano, onde inauguram uma usina termelétrica em Cubatão. Depois, sozinha, ela visita a Feicana, feira promovida pelo setor do álcool em Araçatuba. Na sexta-feira, Dilma viajará com Lula para Curitiba, onde visitarão a Refinaria do Paraná, da Petrobrás. Ela ainda poderá esticar sua viagem a Londrina, onde visitaria um call center.

Antes de se afastar do ministério, o que deve ocorrer até o dia 3 de abril, Dilma deve fazer um giro pelo principal reduto eleitoral do presidente. Ela acompanhará Lula numa viagem ao sertão nordestino no próximo dia 23. O roteiro inclui canteiros de obras da ferrovia Transnordestina em Salgueiro, semiárido pernambucano, e Paulistânia, no Piauí. No dia 26, a dupla vai à Bahia, onde deverá anunciar entrega de residências do programa Minha Casa, Minha Vida em Salvador e visitar as obras de um gasoduto em Itabuna, no sul do Estado.