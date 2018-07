Lula comanda hoje reunião no Planalto sobre Defesa O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comanda, a partir das 10h30, no Palácio do Planalto, uma reunião sobre Estratégia Nacional de Defesa, com participação dos ministros Nelson Jobim (Defesa) e Roberto Mangabeira Unger (Assuntos Estratégicos) e dos comandantes das Forças Armadas. Jobim e Mangabeira são os autores do Plano Estratégico de Defesa Nacional, recentemente entregue ao presidente Lula. Antes dessa reunião, Lula despacha, no Planalto, com o ministro da Previdência Social, José Pimentel, às 10 horas. Depois, às 15h30, recebe o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge. Da agenda do presidente não consta o encontro que terá no fim do dia com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, da qual poderá participar também o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Mantega e Meirelles partiriam ontem de São Paulo para Washington (EUA), onde participarão das reuniões do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, mas adiaram o embarque para hoje à noite.