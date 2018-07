Lula comemora aumento de alunos em olimpíada escolar O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou hoje, em discurso na entrega dos prêmios da primeira edição das Olimpíadas da Língua Portuguesa, o fato de estar aumentando o número de participantes a cada etapa das Olimpíadas da Matemática apesar das críticas iniciais contra a iniciativa e de uma decisão em que a Justiça Eleitoral proibiu, em 2006, os cartazes de divulgação do concurso. O número de participantes aumentou de 10 milhões em 2004, para 14 milhões em 2006 e para 18 milhões este ano. "Estou de alma lavada", afirmou o presidente. O veto da Justiça Eleitoral, em 2006, ocorreu porque era ano eleitoral. Para as Olimpíadas da Língua Portuguesa, que estão sendo realizadas pela primeira vez e foram encerradas hoje, inscreveram-se 6 milhões de crianças de 55 mil escolas do País. O presidente anunciou que criará outras olimpíadas escolares, como a de Ciências e a de Física e também as de outras disciplinas. "Eu quero Olimpíadas de Ciências, de Física, até termos mais público participando das olimpíadas escolares do que do Brasileirão (Campeonato Brasileiro de futebol)", disse. A solenidade de encerramento das Olimpíadas da Língua Portuguesa foi realizada em um hotel de Brasília. O presidente também aproveitou para se solidarizar novamente com as vítimas das chuvas que atingiram parte de Santa Catarina e matou 114 pessoas, segundo a Defesa Civil do Estado.