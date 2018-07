Lula: confronto entre policiais em SP é 'deplorável' O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma declaração crítica, antes de deixar a capital moçambicana, Maputo, sobre o confronto ocorrido ontem, em São Paulo, entre agentes da Polícia Civil em greve e integrantes da Polícia Militar (PM). "É uma coisa deplorável que aconteça esse conflito, porque são dois órgãos importantes do Estado", afirmou o presidente. Questionado sobre a possibilidade de uma intervenção federal para evitar novos confrontos em São Paulo, Lula afirmou que só faria isso a pedido do governo de São Paulo. "Depende. O governo federal só pode entrar se o governo estadual pedir. Eu penso que o governador (José Serra, do PSDB) tem todas as condições de resolver", afirmou.