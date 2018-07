Lula critica demora na entrega de notebook para escolas O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou clara hoje a possibilidade de o País importar computadores para o projeto de doação do equipamento para escolas públicas. "Sou o maior defensor da indústria nacional, mas podemos acabar importando (computadores)", afirmou ele, em discurso na solenidade de distribuição de 5,5 mil notebooks para alunos e professores do município de Piraí, no Rio de Janeiro. O presidente se queixou de que em 2007 o governo federal decidiu distribuir 350 mil computadores para escolas, mas ainda não conseguiu cumprir a promessa devido a problemas na licitação.