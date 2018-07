Lula critica pressão de países ricos na área ambiental O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou hoje, ao final da reunião dos líderes do G-8, as pressões dos países ricos, que "responsabilizam os países pobres pela poluição do planeta", durante as negociações. "O primeiro compromisso que tem de ser assumido, se a gente quiser tratar a sério a questão climática, é os países ricos tomarem a decisão de diminuir a emissão do gás do efeito estufa", afirmou Lula.