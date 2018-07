Lula debaterá com prefeitos geração de empregos O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na segunda-feira que pretende discutir com prefeitos de todo o Brasil formas de acelerar a execução das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com o objetivo de aquecer o mercado de trabalho. O desemprego aumentou com o recrudescimento da crise financeira global, causando uma preocupação no governo. Lula se reunirá com os prefeitos na próxima semana no Palácio do Planalto, quando também debaterá com eles incentivos à agricultura familiar e o combate à mortalidade infantil, ao analfabetismo e à falta de registro civil. Na semana passada, esses assuntos constaram da pauta de um encontro entre o presidente e governadores da região Nordeste e amazônica. "Nesse instante, é preciso que cada prefeito e cada governador faça com que elas (obras do PAC) andem mais rápido, faça com que elas tenham os investimentos que precisam ter, porque é neste ano de 2009 que nós precisamos fazer um esforço muito grande para gerar empregos", destacou Lula em seu programa semanal de rádio "Café com o Presidente". "É assim que a gente vai fazer com que a parte mais empobrecida do Brasil possa se igualar com a parte mais rica do Brasil, que é a parte do Sul e do Sudeste", complementou. Lula disse também que a saúde do vice-presidente José Alencar apresentou melhora. Alencar está internado em São Paulo, recuperando-se de uma cirurgia para a retirada de tumores. "Eu, sábado de manhã, conversei por telefone com o José Alencar e já estou sentindo nele uma disposição imensa de voltar a trabalhar, mas ele tem que ficar mais uns dias internado ainda", disse o presidente. "Foi uma cirurgia extremamente delicada, de 18 horas, mas o José Alencar está firme. Eu estou convencido de que nos próximos dias nós teremos ele no Palácio do Planalto, na Vice-Presidência", finalizou. (Reportagem de Fernando Exman)