Lula defende ajuste das taxas de juros a 'momento histórico' O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira que as taxas de juros no país precisam ser "adequadas ao momento histórico" pelo qual passa a economia brasileira. Segundo o presidente, a fase mais crítica da crise de crédito que sacudiu os mercados internacionais já passou, mas o sistema de financiamento do país ainda não voltou ao normal. "Achamos que é preciso que as taxas de juros sejam adequadas ao momento histórico que vive o Brasil", afirmou o presidente em entrevista coletiva após visitar o vice-presidente José Alencar, que está internado no hospital Sírio Libanês, na capital paulista. "Precisamos ajustar a questão do crédito nos bancos públicos e privados para que o crédito volte à normalidade", afirmou o presidente. (Reportagem de Carmen Munari)