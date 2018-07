Lula defende autossuficiência energética do Brasil

"O Brasil não vai abrir mão de ser um país autossuficiente em energia, e, de preferência, energia limpa, aquela que não polui o ambiente", defendeu o presidente, depois de comentar "situação altamente privilegiada" do Brasil em comparação aos demais países.

"É um privilégio que Deus nos deu ter energia limpa neste país, que o mundo tanto hoje clama para que a gente deixe de emitir gases de efeito estufa, que está esquentando o planeta", afirmou Lula para quem o Brasil tem conhecimento tecnológico para o setor.

A usina de Jirau, juntamente com as hidrelétricas de Santo Antônio e Belo Monte, são consideradas fundamentais pelo governo para sustentar o crescimento do país.

A energia limpa e o investimento em diferentes matrizes energéticas --como solar, eólica e de biomassa-- é uma das principais bandeiras da campanha da candidata do PV à sucessão presidencial, Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente do governo Lula.