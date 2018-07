Lula defende debate entre ambientalistas e ruralistas

Segundo o presidente, os adversários do Brasil no exterior adotam discurso ideológico para criticar determinadas políticas nacionais como os biocombustíveis. "Não metam o dedo sujo de combustível fóssil no nosso combustível limpo", contrapôs Lula.

Ele fez referência a discussões ambientais que interferiram no andamento de projetos hidrelétricos, mas não tinham embasamento técnico, para defender que o Brasil tem presença de destaque em fóruns internacionais e isso aumenta a responsabilidade do País na questão ambiental.