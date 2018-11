Lula defende gasto público após queda de superávit primário

"Para melhorar a máquina pública é preciso ter mais gente qualificada, motivada e bem remunerada. A máquina atrofiada é mais cara, custa muito mais", disse Lula a jornalistas no Rio de Janeiro, onde inaugurou uma nova unidade da Rede Sarah de Hospitais.

Segundo ele, o servidor público brasileiro é mal remunerado e é preciso acabar com a hipocrisia de que é possível se pagar menos e ter um bom serviço.

"Caro não é pagar bem, caro é contratar um monte de incompetente para uma função nobre e não fazê-la corretamente", afirmou o presidente.

Os gastos com o funcionalismo federal cresceram 25 por cento no primeiro trimestre do ano na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados do Tesouro Nacional.

No período, o superávit primário, que mede a economia feita por todo o setor público para o pagamento de juros, caiu 51 por cento e atingiu o menor nível em cinco anos --resultado do aumento da despesa pública e da redução da arrecadação.

CPMF

O presidente Lula reiterou as críticas ao fim da CPMF, cuja prorrogação foi rejeitada pelo Senado no final de 2007. Segundo ele, alguns municípios estão sentindo indiretamente o impacto do fim do imposto do cheque, que reduziu a arrecadação federal em 40 bilhões de reais ao ano.

"O país viveu uma certa hipocrisia quando foi decretada o fim da CPMF, possivelmente foi o imposto mais justo que já existiu no Brasil", disse Lula.

"Quando a pequenez toma conta do jogo político, quem paga a conta é o povo. Ainda vou criar o dia da hipocrisia neste país", acrescentou.

(Por Rodrigo Viga Gaier)